貢糖是金門當地最著名的特產之一，金門縣衛生局4-5月赴轄內16家貢糖業抽驗原料及成品共45件，重點是檢驗「黃麴毒素」含量，結果均符合規定。

該局此次也針對貢糖業者之製造場所進行衛生稽查，要求業者對於食品原料花生、食品製程、保存及銷售進行全程管理，同時藉由市售產品和原物料抽驗、製作與販售場所的衛生稽查，即時監控食品的安全性，避免不合格產品流入消費者手上，降低民眾的食品安全風險。

衛生局說明，黃麴毒素主要有B1、B2、G1與G2等4種，以黃麴毒素B1的毒素最大。黃麴毒素不但具肝毒性，也是種致癌物質，高劑量攝食，會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死；長期低劑量攝食，易導致肝細胞突變，造成肝癌的發生，尤其會增加B型、C型肝炎患者及其帶原者罹癌的風險。

該局提醒業者需留意食材驗收、原料儲存、產製過程、包裝衛生及運輸保鮮、販賣處溫度管制，確保貢糖販售食用安全性。依據食品安全衛生管理法第17條之規定，食品業販賣之食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準，若不符標準規定可依同法第48條命其限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。