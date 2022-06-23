一名鄭姓男子在109年12月邀約女姓友人小美外出聚餐，12月與女性友人聚餐暢飲，見女方不勝酒力，竟將小美帶回家後，又色心大起再帶到汽車旅館內欲強行硬上，但小美用盡氣力百般阻止，鄭男竟從她大腿內側，一路旺上舔到下體性侵得逞，女方事後崩潰怒告，鄭男坦承酒後衝動，一審依強制性交罪判刑2年，緩刑3年。

根據判決書，鄭姓男子與女性友人小美，於民國109年12月10日晚間，一起外出聚餐，但席間小美喝多了不勝酒力，鄭男帶著小美一同搭車返家，回到家後見小美已經泥醉，又帶著小美前往某汽車旅館休息。

進到房間後，鄭男見色心起，竟趁著小美昏睡時，直接鋪上床欲性侵，但小美趁著還有意識，不斷推開鄭男、甚至以翻身、用棉被包裹身體及口頭警告等方式拒絕。

但是鄭男卻不願停手，直接以用手進行指侵，甚至用其下體頂撞小美臀部，並用舌頭舔從小美的大腿內側一路往上舔到下體。小美事後不甘受辱，一怒報警提告

法官審理後認為，鄭男坦承喝了酒醫時衝動，審酌鄭男為滿足個人性慾，無視小美意願，仍以不顧女方反抗之方式進行強制性交，侵害小美之性自主決定權及人格尊嚴，但念及鄭男審理時終坦承犯行，並與小美達成和解，獲得原諒，依強制性交罪判刑2年，緩刑3年。