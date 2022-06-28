一名已婚的卅歲男子阿明，去年透過網路結識一名國二少女，聊天過程中得知少女曾和學長發生性關係，阿明竟以此威脅恐嚇少女自拍裸照給他，還趁少女參加運動會當天早上，揚言到要到大會廣播公開她的裸照，逼少女在參加賽事前，在運動場旁的公廁內性侵，法院痛斥阿明已婚狀況下，還對未滿14歲少女性侵並未戴套，造成少女懷孕風險，重判阿明十年半徒刑，仍可上訴。

根據判決書，男子阿明使用「Instagram」與一名國二少女聊天時，得知少女先前曾與學長發生性行為，事後竟然對恐嚇恫稱：「哪天我就去跟妳家人說妳跟學長做過的事情」、「看來是在等我去妳家找妳家人」、「我有記下妳家大概的地方了~也有紀錄妳FB的好友」、「我會想辦法跟妳家人說的」、「妳乖乖讓我看，我就不說阿」、「如果明天早上沒看到我想看的，我就開始找妳家人囉」、「我現在開始找妳的好友，跟他們說好了」、「沒看到照片我就開始傳囉」、「妳讓我看，我就不會說呀」，脅迫少女拍攝4張裸照給阿明觀看。

事後阿明又意圖不軌，得知少女將參加運動會，在運動會當天早上，竟然脅迫少女要與他發生性關係，還恐嚇說，「你不來找我，我要請大會報告你的名字」、「我要走去廣播妳的名字了」、「不然我現在給她們看喔」，少女在畏懼照片被公布下，前往公廁內遭到阿明性侵。

少女事後立刻告知堂妹及同學，經由兩人告訴少女母親後，母親立刻查看女兒IG軟體對話紀錄後報警，並將阿明逮捕到案。

鄭男在法官審理時坦承犯行，但辯稱未將裸照散布，不過少女父母拒絕和解，法官審酌阿明年滿卅歲且已婚，性侵還未戴套，無視少女可能的懷孕風險，重判鄭男十年半徒刑。可上訴。