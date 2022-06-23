一名曾經兩度下對未成年少女性交罪嫌的張姓男子，經判刑後仍不知悔改，民國107年在臉書上認識13歲國一少女後，就逮少女回到住處喝酒，並當場將其撲倒在床上想要強行性侵，但張一度克制衝動停止，未料少女卻說沒關係，時隔多日少女母親發現女兒異狀後報警，法官認定他屢犯不改，判他有期徒刑3年6月，可上訴。

根據判決書，張男在民國107年6月間，透過臉書聊天群組結識一名13歲國中少女，趁著放暑假期間，將少女帶回家中發生性關係，事後遭母親發現有異狀才報警提告。

張男開庭時，坦承和少女發生關係，但辯稱是雙方你情我願沒有強迫她，但卻表示當時不知道她的年紀。

少女則表示，案發當時為國一升國二暑假，兩人是男女朋友，少女搭車前往張男住處，張男將她帶到房間，將著拿酒給她喝，喝完2杯後，他突然把我撲倒後，他又馬上坐起來好像是在克制自己不能發生性行為，但她卻表示「沒關係」，於是兩人就發生性行為了，當時自己相當清醒，張男沒有違反她的意願，自己也不想去驗傷。

但法官審理後，發現張男在2014年、2018年就分別犯下對未滿14歲女子性交、猥褻被判刑確定的前科，因此不採信其辯詞，並認定張男不知悔改，屢屢犯之，毫無反省之意，判他有期徒刑3年6月。