一名男子阿明(化名)和女性友人相約看電影後假裝要陪她回家，未料一進房就將女方強壓在床上未戴套逼口交後性侵，事後卻跪在床前道歉，聲稱沒有射精，女方一怒將精液抹在他臉上後趕出門並報警，法官勘驗雙方錄音，發現女方不斷質問阿明為何要強迫上，阿明僅是不斷道歉，依強制性交罪判他3年10月。

根據判決書，男子阿明與女性友人於110年4月相約外出看電影，電影結束後A女步行回租屋處，阿明藉口陪A女回家，趁機進入A女租屋處房間內，突然抓住A女手腕，將A女拉到床上，企圖性侵，A女一直說「等一下、等一下」，但阿明卻回答：「沒關係啊！妳就一直等一下啊！」。

A女因害怕受到傷害而不敢再說話，但仍以肢體抵抗，後腦還因此撞擊牆壁2次受傷，但阿明仍強制逼女方口交後並性侵得逞。

阿明因為帶保險套，女方憤怒質問後，仍辯解未射精，A女氣到將精液抹在阿明臉部人中部位，並要求她立刻離開，隨後報警處理。

男方辯稱，雙方有發生關係，但是你情我願，還強調沒必要強迫A女做這種事情，且她身形比較高大，自己身形比較瘦弱，如果要強迫她，可能要更大力氣，也因為她高大，要脫褲子時身體自然反應往後傾，所以她的頭自己去撞到牆壁，當下她知道她室友在，但她並沒有向室友求助，反而說要小聲點。

A女控訴，阿明射精後突然間變得很溫馴，跪在我床邊看著我，我拿我的手指把精液抹在他的人中，我問他說這樣叫没射在裡面嗎，他就一臉很抱歉，就再也不說話。

法院勘驗2人對話錄音，A女不斷質問阿明為何要硬上，如此不尊重女性，阿明都沒反駁，僅用「不要生氣」、「對不起」回應，A女事後也有驗傷、下體也驗出阿明DNA，。

法院審酌，阿明對女方進行強制性交，過程還師用暴力讓女方受傷，頭撞到牆壁，嚴重侵害女子性自主權惡行重大，女方也不願意調解，更拒絕原諒，並法院從重量刑，因此依強制性交罪判他3年10月。