基隆市議會副議長林沛祥7日出席基隆捷運環評說明會，由於鐵道局從頭到尾聚焦由南港到八堵的「第一階段」，引起部分現場民眾不滿。林沛祥8日晚間套用近來臉書流行的梗，「基捷說明會可能讓人很意外的10個point」，譏諷鐵道局絕口不談第二階段，「跟壞壞的男生一樣，我給承諾但是我不負責。」

鐵道局6、7日兩天，分別在台北市、新北市及基隆市舉辦「基隆南港間通勤軌道建設計畫第1階段路線環境影響說明書公開會議」，7日下午在七堵火車站舉行。會中鐵道局聚焦在南港到八堵的第一階段計畫，但現場卻多半要求鐵道局說明被列為第二階段八堵到基隆段的規畫。

8日晚間，基隆市議會副議長林沛祥在臉書發文，譏諷鐵道局舉辦的基捷說明會。（摘自林沛祥臉書／張志康基隆傳真）

林沛祥8日晚間在臉書發文，套用臉書近來流行的「關於我可能讓你很意外的point」，陳述他參與基捷說明會後的感想。

(1) 基隆捷運叫基隆捷運，只是因為最後的端點在基隆。

(2) 基隆捷運有54％以上的路線在新北。

(3) 參加三場說明會基隆場的人最多，一半的民意代表都到了。

(4) 公關公司說使用者付費很合理，因此興建跟維護基隆都要付錢。

(5) 虧損基隆人也要賠錢，但是我們公車都賠不完了。

(6) 一場幾百億的工程說明會就給薄薄兩張資料。

(7) 大部分的回答是我們會將您的問題帶回去討論。

(8) 建設期間未來基隆往雙北交通會有交通維持計畫，我想的是不知道如果現在上下班通勤受影響，中央保證的維持是維持甚麼，維持塞車的時間嗎？

(9) 捷運走的是平面跟高架，但是走不進基隆市區。

(10) 第二階段不鬆口，跟壞壞的男生一樣，我給承諾但是我不負責。

林沛祥說，如果在基捷興建期間，基隆往雙北的交通會變得更糟，並且持續十年，等到蓋好了，需要用其通勤雙北的人也搬家搬完了吧。