台北市長柯文哲喊出支持興建金廈大橋後，引起綠營猛烈抨擊，然而台北市府發言人陳智菡指出，蔡英文總統在2015年輔選參選立委的陳滄江，也認同其提出興建金廈大橋的政見，綠營則以「斷章取義」，對此中廣董事長趙少康狠批，此事顯示綠營「足證當初是在欺騙選票」，根本無心治國！

趙少康今（23日）以「『金廈大橋』凸顯民進黨騙票心態」為題，指出近期「金廈大橋」議題引發熱議，趙直言「一個政策有討論是好事，但必須奠基在事實上，而且必須從民心角度出發」。同時趙少康也提到，2016年總統蔡英文同意將立委陳滄江所提的政見列為共同政見，「其中就包含金廈大橋、金廈捷運MRT及金廈觀光纜車」，同時還有還有11位立委、10多位黨部主委連署支持；而現在蔡英文選上總統後，翻臉不認，綠營還群起圍剿，「足證當初是在騙選票，欺騙金門人，根本無心治理國家。」

趙少康指出，是否興建金廈大橋應讓金門人自決，不該成為民進黨操弄意識形態的騙票工具。他痛批民進黨不只用本島思維和政治利益大搞認知作戰，而陸委會更淪為民進黨御用打手，抹紅金廈大橋是「中共方面統戰思維的單方面設想」，趙質疑，那麼2016年蔡英文共同政見中的「開放陸客72小時免簽證、加速便捷通關」不就是「大開門戶喜迎共軍」？「支持金廈捷運MRT及觀光纜車」不就是「支持共軍運兵列車直抵金門」？

趙少康表示，金廈大橋的興建與否取決於兩岸共識，而民進黨執政之下兩岸關係緊張，興建金廈大橋更是遙遙無期，「還不如先著重在因為疫情停航兩年多的小三通何時復航，如何分階段開放、如何控制疫情的同時放寬邊境，還更加實際」。最後趙更向國民黨喊話，表示務實推動兩岸政策一直以來都是國民黨強項，「不能因為怕民進黨騙票治國、民粹治國下無謂的抹紅，就拋棄務實路線、淪為民粹思考」，唯有態度上更加務實、以民為本，才能福國利民，讓國家持續進步。