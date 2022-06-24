為打造下一世代的房產科技，永慶擴大招募百位資訊人才，開出數據分析師、雲端工程師、軟體開發工程師等眾多職缺。永慶獨有「PropTech Workshop」，針對不同領域的資訊人才，給予完整訓練和技術交流，除了技術，更培養數據和提案能力，成為最吸引資訊人才加入永慶的主因之一。

永慶PropTech Workshop 孕育頂尖資訊人才

永慶房產集團產品企劃部協理呂學堯表示，永慶設計獨有「PropTech Workshop」，不僅能夠幫助資訊人快速了解房價因素、消費者購售屋決策、房產數據、購售屋流程等房地產專業知識。還會根據員工不同的職能，安排如IT技術、數據分析、專案規劃與管理等不同課程，以專人指導和實作訓練的方式，提升員工的專業技術、分析技巧、專案執行能力、甚至是簡報與提案能力，培育出具有研發分析以及執行能力的頂尖資訊人才。

許多永慶資訊團隊成員都表示，經過「PropTech Workshop」的洗禮後，才了解到相同的技術在商業的使用上，有這麼多應用方式。每一位團隊成員都有機會運用最新技術和所學，將舊的系統重新翻寫，逐步建構好最新的系統功能，全方面鍛鍊自己的技術能力。

永慶房產科技 幫助經紀人和客戶完成交易

呂學堯指出，永慶所開發的系統不僅要長期維運還要持續優化，所以永慶的資訊團隊一直研究並導入新技術，嘗試新科技的各種可能，並且運用到實際商業服務之中。公司提供員工很大的彈性和空間，不管是要導入新技術，還是要翻寫改造舊系統，員工的創新想法公司都很歡迎，也鼓勵員工盡情發揮。

永慶資訊團隊還會不定時地舉辦技術分享會，讓員工分享自己所接觸的知識或最新技術。在這種鼓勵交流的職場環境，團隊成員除了能夠一直接觸到新的技術並運用到工作中，同時還能因為跨技術的合作，激盪出新的火花，讓每一位成員的能力都能飛速成長。

「在永慶服務的資訊人，不僅僅只是貢獻技術而已；他們能夠發起專案，將自己的創意或想法化為現實。也可以運用新的技術去優化、創新舊有系統。並且看見自己的成果每天都被數萬人所使用，能夠發揮影響力。」呂學堯表示。

身為最早投入房產科技的房仲業者，永慶持續引領台灣房仲產業的技術創新，擘劃屬於未來時代的「房產科技4.0」。(圖/永慶房屋提供)

身為最早導入房產科技的房仲業者，永慶房屋開發出的房產科技被永慶房產集團全台1400多間門店所使用、每天有超過7萬名不重複使用者、間接或直接創造超過上千億元的交易金額，影響非常大！為了持續引領台灣房仲產業的技術創新。擘劃屬於未來時代的「房產科技4.0」，永慶擴大招募更多資訊人才，開出數據分析、雲端技術、與軟體開發等相關專業職缺。永慶歡迎所有有心運用新技術到商業世界裡，顛覆傳統模式的資訊人，加入永慶的行列。