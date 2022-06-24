一群失聯移工非法於工地打工，新竹縣專勤隊接獲線報後，24日清晨趁其不備逮人。（新竹縣專勤隊提供／邱立雅竹縣傳真）

一批暫住在竹北、湖口等處出租套房的越南籍失聯移工，均在附近工地非法工作，為了掩人耳目，上工時多利用白牌車接送。移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊日前接獲線報，經調查發現，確實有十數名非法逾期停居留的失聯移工打黑工，24日清晨趁著失聯移工們吃早餐時，運用優勢人力掃蕩抓獲13人，並將依入出國及移民法送往移民署南投收容所。

新竹縣專勤隊日前接獲線報，稱轄內竹北、湖口等處出租套房出現失聯移工身影，專勤隊人員經現場勘查確認，掌握移工出入時間，24日清晨兵分多路，趁移工正在享用早餐及準備出門上工之際，一舉抓獲13名越南籍失聯移工。

新竹專勤隊解釋，過去清查失聯移工時，地點選在工地，但過程中，失聯移工均各自竄逃，導致逮捕過程危險度增加。此次選在上工前的早餐時間，趁其不備一舉抓獲。

「怎麼才吃個早餐，警察就來了！」13名遭逮的失聯移工當時正享用早餐準備上工，看到突然冒出的一群專勤隊成員，驚慌失措以為對方是警察，無法置信自己怎會行蹤暴露。經過專勤隊成員清查後，13人均為逾期停留超過91天的失聯移工，依規開罰新台幣1萬元，並將移送至南投收容所。

新竹縣專勤隊調查發現，這些越南籍失聯移工都在工地非法工作，出門上工大多利用白牌車接送，雖為掩人耳目，仍被眼尖的專勤隊人員發現。本次利用破曉時分突擊查察，查獲多名逾期停居留外來人口。後續將循線追查非法仲介及雇主，並依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰。

為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，並追查非法雇主及非法仲介，呼籲民眾不要僱用或仲介非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將會裁處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。