中共二十大召開倒數，「維穩」壓倒一切，習近平才指示要保持國泰民安的社會環境，為二十大營造良好氛圍，隔天就發生「唐山打人事件」引起大陸全民憤慨。當局政法系統立即動起來，河北唐山掀起整治治安的「雷霆風暴」行動後，當地民眾踴躍舉報犯罪一度擠爆市公安局，為此當局加開舉報窗口。網路實名舉報雨後春筍般冒出，可以預期這個夏天，對岸的掃黑行動會雷厲風行。

6月10日凌晨兩點，河北唐山機場路上一女子在燒烤店和朋友吃飯，一名微醺的男客搖晃走進從背後騷擾這名女子，企圖搭訕，女子一把將男子推開，該男惱羞成怒反搧女子耳光，兩人扭打再一起，接著朋友見狀衝進店內圍毆該名女子，女子的同行友人攔阻也被毆打，情節相當惡劣，令人髮指。

6月11日15時，唐山警方通報，9名嫌犯已全數落網。但事件引起全中國震怒，中國最高檢13日召開黨組會，最高檢黨組書記、檢察長張軍表示，對危害國家安全、嚴重暴力、涉黑涉惡等犯罪特別是嚴重影響人民群眾安全感的犯罪，就要體現當嚴則嚴，該捕即捕，依法追訴，從重打擊。張軍又表示，掃黑除惡專項鬥爭轉入常態化開展必須落實抓實。各級檢察機關對涉黑涉惡、地痞流氓故意鬧事的，手段惡劣的，傷害婦女兒童、老年人、身障人士等以及具有其他惡劣情節的犯罪，必須堅決依法從嚴追訴、依法從嚴懲治。

中央紀委國家監委網站也評論表示治標更要治本。要堅持對各類違法犯罪零容忍，露頭就打，積極構建全方位、立體化防控體系。把守護群眾、關心群眾放在心上，落實在每時每刻，不能等出了問題才去關注和解決。中共各大官媒也群起批評，要求徹查嚴懲，掃黑除惡。

唐山市委、市政府決定從6月12日起開展為期半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，「把打擊鋒芒對準群眾反映強烈、社會影響惡劣的犯罪活動……以雷霆萬鈞之勢盡銳出戰、決戰決勝。」此後，當地公安等部門明顯加強巡邏力度，馬路上不時有警車閃爍著警燈駛過。

一石激起千層浪。處於輿論暴風眼的唐山，已出現多起網路「實名舉報」。拿著身份證現身影片中的舉報者，有酒吧女歌手、蛋糕店老闆、被佔地的村民、為兒子之死喊冤的老人，還有來唐山投資辦廠的浙江商人、在海上撞船案件中倖存的遼寧船主等。

目前，唐山警方已對上述網路舉報的違法犯罪行為處置。酒吧女歌手、蛋糕店老闆舉報的案件中，警方共抓獲犯罪嫌疑人6名。針對5人死亡撞船案件中關於「黑惡勢力」的舉報，6月13日唐山海警局工作人員稱，正在對相關案情進行核查。

唐山市委、市政府成立「雷霆風暴」專項行動指揮部，由書記、市長任雙指揮長，各縣市區同步展開專項行動，「堅持對各類違法犯罪零容忍、露頭就打。」行動的動員大會會議指出：近日我市發生的燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案件，性質極其惡劣，「給這座英雄的城市抹了黑」；我市要深入開展「雷霆風暴」專項行動，為全市人民創造和諧安寧的社會環境。

6月13日，唐山市「雷霆風暴」專項行動領導小組辦公室公佈舉報方式。舉報的內容有六項，包括打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害侮辱婦女、敲詐勒索、欺行霸市、強攬工程、強迫交易、聚眾賭博等，另外亦包括對違法犯罪進行包庇縱容、失職失責的違紀違法行為，以及「其他嚴重影響群眾安全感、滿意度的各類違法犯罪行為」。

13日晚間，「雷霆風暴」專項行動辦公室方面表示，日前公佈的唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動舉報電話0315-12389系警務督察專用舉報電話。為便於更加清晰、便捷、高效地受理「雷霆風暴」專項行動舉報，該辦開通固定電話：0315-2530000，手機：18031512389，專門受理專項行動舉報。

6月14日，有消息稱，唐山市已接到關於實名舉報黑惡勢力的案件超過五百起。不過，該數字目前並未得到官方證實。唐山市委書記武衛東15日表示，要認真核查群眾反映的問題線索，做到「清倉見底」。

而此次唐山燒烤店事件疑似與有兄弟商會之稱的「天安社」有關，不少深受黑道脅迫、攻擊的受害者也紛紛自述經歷，並將其錄製影片PO網，事件一發不可收拾。

另外也有輿論反思，從「徐州八孩母親事件」到唐山打人事件問題在黑社會更在系統性性別暴力，說明在父權主義社會結構與系統中，性別暴力只是系統的冰山一角，要明確拒絕對性別暴力和性別問題的「去系統化」。