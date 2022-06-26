昨(25)日晚間新北市新莊區發生火鍋店遭8人闖入追砍2名用餐客人的事件，警方火速在12小時內就將四散逃逸的涉案歹徒全數逮捕歸案，新北市長侯友宜今日被問及此事時表示，全力打擊犯罪，絕不手軟。
今(26)日新北市政府進行例行的疫情說明會時，有媒體提問指出，昨天不只新北市，台北市也發生街頭鬥毆的事件，台中也發生市場砍人案，最近是否疫情降溫，人心浮動，整體治安是否受到影響？
侯友宜對此表示，在防疫期間，新北市的治安絕對不容許挑戰，犯罪0容忍，新北市府會全力捍衛人民的安全，全力打擊犯罪，絕不手軟。
昨(25)日晚間新北市新莊區發生火鍋店遭8人闖入追砍2名用餐客人的事件，警方火速在12小時內就將四散逃逸的涉案歹徒全數逮捕歸案，新北市長侯友宜今日被問及此事時表示，全力打擊犯罪，絕不手軟。
今(26)日新北市政府進行例行的疫情說明會時，有媒體提問指出，昨天不只新北市，台北市也發生街頭鬥毆的事件，台中也發生市場砍人案，最近是否疫情降溫，人心浮動，整體治安是否受到影響？
侯友宜對此表示，在防疫期間，新北市的治安絕對不容許挑戰，犯罪0容忍，新北市府會全力捍衛人民的安全，全力打擊犯罪，絕不手軟。
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