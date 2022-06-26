對流雲系持續影響，氣象局今（26日）晚間8點針對7縣市大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

對流雲系持續影響，中央氣象局針對7縣市發布大雨特報。明、後2天（27日、28日）各地多雲到晴，周三、周四（29日、30日）南方水氣稍增，東半部地區及恆春半島有局部陣雨，周五至下周日（7月1日、3日）南方雲系北移，水氣再增多，南部、東半部及恆春半島整天有不定時局部陣雨，且不排除有熱帶系統發展。

中央氣象局晚間8點更新大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

中央氣象局表示，明天各地大多為多雲到晴，花東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區地區及澎湖亦有零星短暫陣雨，午後各地須留意對流發展旺盛，尤其各地山區及近山區平地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。

溫度方面，明天各地最高溫可達32至36度，花蓮、台東及屏東近山區或河谷處有局部36度以上高溫出現機會，近中午前後紫外線偏強，提醒民眾外出要做好防曬措施，並多補充水分以避免熱傷害。

26日、27日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

本周雨勢分3階段變化，周二前太平洋高壓勢力逐漸北抬，除了花東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，另外午後對流發展仍旺盛，各地山區及近山區平地易有短延時強降雨。

周三、周四太平洋高壓逐漸減弱，不過南方水氣稍增，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨。周五至下周日南方雲系北移，水氣再增多，南部、東半部及恆春半島整天有不定時局部短暫陣雨，其他地區雲量也增多，午後仍須留意有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報員林定宜指出，菲律賓附近海面及南海附近逐漸生成大低壓區，周三、周四不排除有熱帶系統發展，不過強度、位置及路徑還有待觀察，若周五、周六低壓持續發展，有機會增強成颱風。