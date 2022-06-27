經濟部電價費率審議委員會27日登場，外界推測電價上漲機率極大，尤其針對「用電大戶」。台北捷運公司今呼籲，通盤考量電價、支持公共運輸，針對軌道事業切勿貿然調漲電價，增加企業營運成本。北捷表示，捷運票價24年未漲，若電費導致營運成本上揚，恐有調整票價的可能。

根據台電歷史平均單價顯示，1997年為2.1575元、2021年為2.5885元，25年來電價漲幅20%。若與外界猜測主管機關提電價漲8%方案計算，北捷初步估算，用電營運成本將大增約1.5億元。

北捷統計，近3年每年電費成本約20億元，主要是車站與電聯車軌道動力用電，包括車站空調、照明、電梯、手扶梯及電聯車電力等。台電僅針對軌道動力給予優惠，今年依電價表95%計費，每個月不到300萬元，優惠比例佔電費僅1.5%。

北捷建議台電比照軌道動力用電，提供車站用電一體適用的折扣優惠，以減輕電費調漲後，公共運輸業者的成本負擔，避免造成經營困難，影響旅客服務。

北捷指出，2020年受疫情影響，運量應聲下滑，該年平均日運量190.1萬人次；2021年降至145.5萬人次；2022年統計至6月23日，稍回升至146.7萬人次。但若和疫情前相比，降幅高達32.2%。

北捷感謝北市府過去兩年的紓困與支持，過去兩年分別減租15億元及44.85億元。北捷預估今年將向市府提出減租20至28億元，以減輕財務負擔。

北捷強調，現行票價是依照1999年核定的費率計算，多年來未曾調漲，以鼓勵民眾使用大眾運輸。若電價於此時貿然調整，勢必帶動各項成本上揚，北捷難以負荷。