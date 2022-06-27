彰化1名女子小美（化名）在交友軟體上認識吳男，2人一同到汽車旅館從事性交易，怎料吳男竟趁小美不注意時，拿起手機偷拍口交畫面，遭對方發現偷拍後，吳男強行壓住小美頭部，要求繼續口交，直到小美咬破吳男命根子才停止，事後吳男還揚言要散布小美口交畫面，法官依加重強制性交罪，處吳男有期徒刑7月，得以易科罰金。

據判決書指出，住在彰化的小美用交友軟體上認識吳姓男子，2人以社群軟體Instagram協商前往汽車旅館從事性交易，過程中吳男趁小美不注意時拿手機拍下口交畫面，小美發現後立即停止動作，怎料吳男卻抓住小美頭部，強行要她繼續口交，嚇得小美用牙齒咬住吳男的命根子，吳男直到下體流血才停止要求小美口交。

吳男返家後竟基於恐嚇之犯意，用社群軟體Instagram傳送偷拍畫面給小美，還恐嚇她：「你（妳）在（再）白目啊」、「我到現在還會痛妳覺得呢」、「流血欸X」、「妳咬完我真的氣到」、「反正臉照什麼全裸妳覺得外流會怎樣」讓小美心生畏懼，報警提告。

彰化地院法官認為2人經由交友軟體結識，並約定性交易，吳男為滿足自己慾使用詐術手段邀小美性交易，實際上卻拍下小美口交過程，吳男偷拍遭抓包後還以粗暴方式，要求對方繼續口交，嚇得小美將吳男的下體咬到流血，法官依加重強制性交罪，處吳男有期徒刑7月，得以易科罰金。