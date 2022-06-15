高雄小港區某汽車旅館爆發偷拍風波，一對夫妻檔發現房間電視牆竟藏有針孔攝影機，一度懷疑是業者不法，甚至牽連到有檢察官背景的老闆夫妻。小港分局警方昨晚逮捕擔任建築工人的黃姓男子，發現他過去已有妨害秘密前科，同時搜出10多段側錄影片，由於黃嫌被查出從今年2月起即裝設針孔，如果根據入住人數，懷疑受害人超過百人，目前黃嫌已遭高雄地院裁定羈押禁見。

警方調查，黃男曾有闖空門竊盜、妨害秘密罪前科，他曾追求一名女子遭拒，竟然趁女方不在家時，偷偷潛入女子住家浴室，裝設針孔攝影機偷拍女方洗澡畫面遭逮。

一名建築工人在高雄摩鐵裝針孔3個月，恐拍百餘對情侶床戰落網，遭查獲大量針孔偷拍設備。(袁庭堯翻攝)

這起事件起源於5月底，小港區某間汽車旅館，房間電視櫃其中一個螺絲孔中竟疑似遭裝針孔攝影機，吳姓夫妻檔5月31日入住後發現，拍下影片隔日到小港派出所報案提告。

由於案件已經引發軒然大波，警方又在其他2間房發現相同針孔攝影機。但到底拍多久，拍了多少人，經連日偵辦，鎖定一名黃姓嫌犯，並在他的住家逮到人。

據悉，這名39歲的黃姓嫌犯是一名工地工人，他曾是汽車旅館的房客，今年2、3月份時入內安裝針孔攝影機，共有3間房遭安裝，聲稱是錄下來供自己欣賞，警方在他住處查扣3部手機及拆裝工具等物，目前初步清查個人通訊軟體等並無外流狀況，現場也發現毒品和吸食器，訊後依妨害秘密罪、違反個人資料保護法及毒品危害防制條例送辦。

外傳該旅館女業者的丈夫是已經退休的前台南地檢署陳姓檢察官。這名前檢察官表示，他過去曾是南檢檢察官，但已於2019年退休，旅館是妻子的事業，他並沒有投資，也與過去擔任檢察官沒有關聯。