金寶（2312）翁婿之爭告一段落，金寶董事長許勝雄今（27）日親上火線，在金寶股東會首開場就以「吵架沒好話、智商會瞬間歸零」為之前的紛紛擾擾做說明，另也為日前在媒體上浪費社會資源致歉，並強調日後將不再回應相關問題，止血味道十足。

金寶翁婿之爭先前數度佔據媒體版面，迎來和解後金寶的首個股東會，許勝雄不待媒體提問，在營運報告書報告完畢後，就主動提及此事，許勝雄以夫妻吵架沒好話來形容彼此的爭戰，直言「人不能吵架，吵架時，人的智商會瞬間歸零」，也重申人與人之間相處相互體恤的重要性，此原則不僅適用於人與人的相處，就連企業經營過程也是如此，也希望同仁在歷經此事後，可以在現有的機制下更精進。

許勝雄表示，人不能活在仇恨中，若站在互相排斥的立場上，就會阻礙往前的力量，也期勉同仁可以在既有的文化價值上，吸取更大的能量，為未來的發展做努力。