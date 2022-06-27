由劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩、施名帥等人主演的華語偶像劇《愛情發生在三天後》現正熱播，Netflix 27日宣布同步於全球跟播，逾 190 個國家與地區的觀眾將能在該平台即時觀看最新劇情。對於全球粉絲都能透過Netflix輕鬆追劇，劉冠廷興奮表示：「愛情始終是人類一大課題，相信海外的觀眾應該會有共同的感受，只是面對愛情大家的觀點或做法都不盡相同，希望大家一起追起來！」陳庭妮也說：「Netflix平常就是我有在使用的觀影平台，《愛情發生在三天後》能在Netflix全球上線是一件很興奮事，我也覺得愛情是不分語言全球都通用的情感，很期待各國觀眾觀看後跟我們分享觀後感。」

曾在《火神的眼淚》飾演虐心「羚羊CP」的劉冠廷與陳庭妮，在《愛情發生在三天後》再續前緣，陳庭妮也笑稱這次合作是「歡喜冤家」：「之前有合作過對我們兩個都是一件很正面的事情，因為就是有先前累積的默契，在拍攝情緒很重的場面時，都不用擔心會不好意思，不論是起爭執、罵他、甚至是咬他，都會覺得格外順利。」

劉冠廷則表示，拍攝《愛情發生在三天後》最大的挑戰就是劇情上的命題以及所發生的事件：「上次在《火神》裡的角色是愛情正萌芽時，這次的角色很像死灰復燃而且一發不可收拾，因為有一起合作過所以工作起來有基本的默契，過程也順利很多。」劉冠廷此次也是繼《同學麥納斯》後二度與施名帥合作演同學，劉冠廷大讚施名帥在現場展現出完全不一樣的角色風貌，又因為拍攝的時間很長，所以演員間的感情與默契變得特別好。

Netflix除了今夏即將登場的原創影集《媽，別鬧了！》及的《模仿犯》外，也與其他平台攜手合作，即時跟播多部華語作品，像是播出後討論不斷、多次登上台灣節目Top 1的實境節目《來吧！營業中》、霸榜台灣Top 10 超過8週的《且試天下》、醫療職人喜劇《村裡來了個暴走女外科》、都市愛情劇《餘生，請多指教》、現正熱播的偶像劇《親愛的亞當》都能於Netflix上隨時觀賞最新集數，提供給關注華語作品的觀眾更多選擇。