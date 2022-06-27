女神林依晨將頒發最佳導演。（北影提供）

北影影后王淨再度擔任台北電影獎頒獎人。（北影提供）

歷任北影影后李亦捷將頒發最佳男主角。（北影提供）

2022台北電影節頒獎典禮將於7月9日晚間7點登場，27日公布首波頒獎人，力邀歷屆影帝后莫子儀、邱澤、許瑋甯、王淨、李亦捷，曾任影展大使的林依晨，以及陳淑芳、劉品言、李李仁、傅孟柏、姚以緹、邵雨薇、范少勳、莊凱勛與今年評審團主席葉如芬等出席頒獎，眾星齊聚閃耀「台灣電影的主場」。

去年以《當男人戀愛時》二度勇奪北影影帝的邱澤，沒跟老婆許瑋甯同台頒獎，而是搭檔今年台北電影獎評審團主席葉如芬，共同揭曉壓軸大獎百萬首獎。許瑋甯今年受邀擔任國際新導演競賽決選評審，攜手以《該死的阿修羅》角逐最佳男配角的莫子儀一起頒發最佳劇情長片。

在今年影展形象廣告驚喜亮相的陳淑芳，將搭檔2019年同台演出《野雀之詩》奪北影影后的李亦捷合頒最佳男主角。而最佳導演則由曾任影展大使、去年擔任國際新導演競賽決選評審的零負評女神林依晨負責頒發。

北影影后王淨今年將搭檔以《不想一個人》角逐本屆影帝的范少勳揭曉最佳新演員，也是兩人繼《比悲傷更悲傷的故事》影集版後再續前緣。今年藉《美國女孩》動人演出入圍最佳男配角的莊凱勛，將與曾合作《樓下的房客》、《緝魔》等片的邵雨薇一起揭曉最佳剪輯。

2020年最佳女配角得主姚以緹則搭檔金鐘視帝傅孟柏宣布最佳視覺效果與最佳動畫片得主；在夯劇《華燈初上》互為仇敵的李李仁和劉品言將在頒獎台上狹路相逢，共同揭曉最佳聲音設計與最佳配樂。