1名網友在《爆料公社二社》貼出一張機車違停在汽車停車格的照片，憤怒發文寫下：「在台中某個地段，車位一位難求，這是個人因素，還是最新佔車位招式」，貼文一出，引起網友們熱議：「白牌重機有紅牌夢」、「每個地方都會有這種人」、「報警違停」。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》抱怨，台中某路段路邊停車1位難求，日前他在找停車位時，遇見霸王車主，將機車停在汽車停車格中，憤怒拍下照片PO上網，畫面中可見，汽車停車格前就是機車停車位，但機車車主卻理直氣壯占用汽車停車格，大喇喇停在車格中間，氣得原PO直呼：「這是個人因素，還是最新佔車位招式」？

文章曝光後，大批網友爆笑留言：「一樣直接給他停進去呀」、「機車車主可能誤會什麼了」、「真的智商超低，他眼前明明就有機車停車格」、「如果開單員來，是可以開單的」、「白牌重機有紅牌夢」、「說真的不管四輪還是兩輪，真的拉基一大堆」、「每個地方都會有這種人，不是只有台中，不積極取締，這種狀況只會越來越嚴重」、「他有錢，可以直接開停車單給他，要享受也要付出」、「自從上次我的車（黃牌）停在停車格被移出去之後，我就不再停車位停車了」。

也有網友建議，遇到這種情形可以直接報警：「報警比爆料更有效果喔」、「報警唄，不是體型大了一點就是紅黃牌」、「報警違停啊」。