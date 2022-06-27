2022年第11屆伯明罕世界運動會授旗典禮。（中華奧會提供）

2022年第11屆世界運動會將於7月7日到17日在美國阿拉巴馬州伯明罕市進行，代表團今天（27日）舉行授旗典禮，總統蔡英文親自出席，並致贈10萬台幣加菜金，勉勵選手再創佳績。

世運會辦理的運動項目以非奧運運動項目為主，本屆賽事原本要在2021年舉辦，因為新冠肺炎疫情延到今年，中華代表團此行參加飛行運動、壘球、撞球、保齡球、輕艇、柔術、合球、健力、滑輪運動、相撲、拔河、水中運動、寬板滑水及武術等14個種類，總共69位選手，代表團總人數133人，從7月3日起根據賽事行程分批出發前往參賽。

本屆世運會總計辦理34個運動種類、58個運動科目及223個運動項目，來自106個國家地區的3600位選手參賽，總統蔡英文表示：「其中中華女子拔河隊從2005年世運會開始，就奪下連續4屆金牌，這次我要交給各位一個任務，就是5連霸的目標！」台下代表出席的拔河隊女將們也精神抖擻大喊：「有信心！」

蔡英文補充，在新冠肺炎疫情挑戰下，世界性運動賽事能舉行實屬不易，從去年的東京奧運到今年第11屆世界運動會都展現全世界人類共同對抗疫情的決心，這次世運會也安排4名隨隊醫師照顧代表團健康，中華世運代表團除了拔河隊，過往健力代表隊也有非常好的成績，從1993年世運會開始，每屆都有奪牌紀錄，合球代表隊目前世界排名第3、亞洲排名第1，在上屆世運會也獲得銀牌，創下參賽以來最好成績，期待這次能奪下金牌再次刷新紀錄，她祝福每位選手都能在賽場上挑戰自我、全力以赴，為自己取得最高榮耀，用最高拚勁、韌性讓世界看到台灣。