全球暢銷！諾麗天使光臉部精油 ＃諾麗小金油。（KORA Organics 提供）

超級名模米蘭達可兒創立的品牌KORA Organics可瀾有機 ，2022年6月正式在台灣上市了，創辦人兼CEO 米蘭達可兒提到， 「我很開心可以在亞洲市場持續推廣KORA Organics 可瀾有機的產品，向更多消費者分享經實證有機的肌膚保養。」她致力天然有機、友善環境、正向思考的理念，引領KORA Organics 可瀾有機成為全球少數堅持高規格有機品牌。

KORA可瀾有機產品不做動物性實驗，採用高活性有機認證成分調配而成，堅持使用非基因改造成分、無人工色素、無人工香料，每個產品都具有認證有機標章，保證產品和使用的成分是真正的有機來源，並遵照最高標準的永續性方式生產。

米蘭達360度全面維繫健康與幸福感是產品研發、創新與成功背後的驅動力，KORA可瀾有機產品不僅友善肌膚且效果顯著，各項產品經消費者實證有效，同時能夠激勵和提升使用者的正能量。每件產品背面都標有「正向態度」的文字，且配方在製造過程中透過玫瑰水晶的濾化，為產品注入愛的能量。 米蘭達強調「我希望人們在使用這些產品時會感受到積極、滿滿的愛並散發能量。」