震驚全台的高樹女店員挖眼案一審宣判，去年29歲潘姓女超商店員好意提醒楊姓男顧客戴好口罩，竟遭楊突襲狂毆臉部、徒手挖眼睛，導致女店員鼻樑粉碎性骨裂、雙眼嚴重受傷，屏東地院14日審結，一審依重傷害等罪判刑楊男5年徒刑。屏東地檢署認為判決出爐後引起地方對量刑反彈，檢察官認為原判決量刑並不妥適，依法提起上訴

屏東地檢署發布新聞表示，楊男暴行手段殘忍，令人髮指，至今仍使潘女身心嚴重受創。且考量雙方迄今仍未和解，楊男甚至還持續以其精神病症抗辯，難認犯後態度良好，有心生悔悟之情。

檢方認為，一審罪刑實屬過輕，難認符合社會大眾法律情感認知，且不符量刑比例，以及罪刑相當原則。檢察官與被害人及其家屬也難以認同原審判決結果，為此依法提起上訴，請求將原判決撤銷，另處妥適判決。

一審判決指出，當天上午8時53分楊男進入店內，先將潘女推入結帳櫃檯底部，再以左手臂環勒頸部，以右手手指摳挖雙眼，導致潘女頭部和雙眼受到傷害，幸送醫治療後，復原良好。

另楊男因其母先前與范姓婦人有糾紛而對范女不滿，去年6月30日清晨5點半，在高樹鄉一家早餐店發現范女，就上前揮拳搥打其頭部，再以腳踢胸口多下，又持早餐店菜刀揮砍范女左側頸部，致范女頭部和身體多處受傷。

屏東地院合議庭，審酌楊男僅因細故，即對范女拳打腳踢，及持菜刀揮砍；另以手指摳挖潘姓女店員雙眼洩憤，所為不該應予責難；但考量楊男坦承犯行，及患有妄想型思覺失調症，其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有輕微降低情形，故判處5年徒刑。

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