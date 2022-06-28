7月迎來指考大魔王，為了替考生補充能量，宏亞食品旗下經典零食77乳加打破傳統，攜手人氣早餐店「好初早餐」，在4間分店可嘗到美味應援套餐，還可以在店內自製心中志願錄取通知書，即起至7月12日，限時限量開賣。

77乳加與好初早餐首度攜手，特別推出6道聯名美食，像是「嚕呷嚕蔥明套餐」、「77鬆鬆雞榜題名套餐」等，希望透過諧音將好運帶給大家，當中有兩款套餐是針對活動特別開發的新品，其中一款取名自人氣動漫當中的道具「記憶吐司」，餐點吐司抹上厚厚一層香濃不膩口的77乳加巧克力醬，還印上高中生必備的三角函數公式，美味又獨具創意。

聯名活動設計許多小巧思，除了餐點別出心裁，購買限定套餐還會獲得77乳加早餐大會考考卷，增添不少趣味性，再和外送平台合作，於好初早餐的頁面上建立考試日應援套餐專區，邀請點餐的網友一起進行會考解題，最後包裝盒蓋上也貼上應援小語，給予滿滿正能量，讓考生第一餐吃好吃飽，啟動全天的學習力。