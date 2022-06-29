2022年台南市文旦大賽即日起至7月13日報名，參賽者要通過果園評鑑、農藥檢驗、果品評鑑3關才能脫穎勝出。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

全台最具指標性的文旦比賽「2022年台南市文旦大賽」，即日起至7月13日報名，農友各個摩拳擦掌準備參賽，爭取最高榮譽，麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，除了鼓勵農友參加，今年因中秋離白露近，採收後銷售期短，也爭取早日公布評鑑及頒獎，讓農友可早點宣傳。

台南市農業局長李建裕表示，為鼓勵農友以健康管理、友善環境及永續栽培方式來生產管理台南在地安全高品質文旦，以達成消費者、農友及環境永續三贏的目標，農業局持續推動辦理台南市文旦大賽。

孫慈敏表示，台南文旦評鑑賽比其他地區比賽更嚴格，參賽農友須有有機友善驗證、產銷履歷或農產品生產追溯等資格才能參賽，此外，要果園評鑑、農藥檢驗、果品評鑑連過3關才能脫穎勝出。農會為鼓勵農友參賽，參加及得獎者另有鼓勵，今年也特別爭取評鑑後早點頒獎，讓農友有多一點宣傳時間。

農業局表示，果園評鑑包含果園園相、健康安全及肥培管理3個大項，鼓勵農友重視果園園相、環境生態及田間衛生並詳實記錄病蟲害管理、土壤肥力、肥料資材等使用，加強生產者對其農產品可追溯性與安全的表現。

麻豆青農邱君偉表示，去年他首次報名參賽，園區位於鎮北，旁邊果園主人也曾多次獲獎，邱君偉去年園相、果肉各項評鑑分數都不錯，但是因為種子太多，被扣了一些分數，與良等獎擦身而過，今年也改變策略，希望能有好成績，對銷售宣傳也有幫助。

李建裕進一步表示，參賽者除了要經過果園評鑑，果品必須經過381項農藥殘留檢驗，參與農民之果品才能進入果品評鑑階段，並聘請國內柑橘的權威專家評斷外觀、糖度、肉質風味及種子數，農業局將秉持公平、公正、公開原則來辦理比賽，歡迎台南市文旦種植高手前來挑戰。