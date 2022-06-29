女星徐嬌以清純甜美外型廣受喜愛，她2008年以童星身份演出周星馳電影《長江7號》爆紅，一轉眼已蛻變成一位24歲美女，仙氣飄散的造型常令人驚豔。喜歡透過社群媒體分享生活的徐嬌，近日還分享了自己運動時的美照，只見她秀出超精實的腹部馬甲線，冰塊腹肌讓人看了羨慕不已。

港片巨星周星馳拍攝過許多「無厘頭」經典電影，也捧紅了不少藝人，其中由他自導自演的《長江7號》更是星爺最後一部擔綱主角的作品，片中飾演他兒子「周小狄」的調皮男孩，其實演員本人是一位非常可愛的小女孩，也就是如今已經24歲的徐嬌，當年揭曉真相曾引來不少人驚訝。

徐嬌曬出她經過鍛鍊的好身材，馬甲線與冰塊腹肌被讚超厲害又性感。（圖／取自徐嬌微博）

早已出落得亭亭玉立的徐嬌，近日在微博曬出她經過鍛鍊的好身材，從照片中可見徐嬌挽起頭髮，身穿短版運動內衣，拿手機對鏡自拍遮住俏臉，一手還不忘比出「YA」手勢；只見徐嬌露出大片白皙皮膚，除一雙纖細手臂及窈窕螞蟻腰外，更驚人的馬甲線與精實冰塊腹肌，也全都在鏡頭前一覽無遺；徐嬌在PO文對網友喊話：「快去練」，完美身材讓粉絲們驚艷直呼：「你好性感」、「好美」、「太厲害了」、「練出馬甲線了」。

徐嬌(右)當年反串扮《長江7號》小男孩，至今仍感謝周星馳(左)的賞識。（圖／取自百度百科）

《長江7號》當年在大陸創下2億票房，「女主角」徐嬌不僅是「星女郎」，還被外界看做是周星馳的乾女兒，而徐嬌自己也曾公開PO文，調皮地稱星爺是「周老豆」。徐嬌曾透露當年在現場拍戲時，周導（周星馳）為了一個鏡頭可以拍二十遍、三十遍，那3個月簡直是折磨；戲殺青後她本以為解脫，誰知道還得為電影配音，而且配音指導也是周導，讓她超難忘，還忍不住開玩笑說：「《長江7號》是我的童年陰影」，但她更感謝周導在人群中多看了自己一眼，才有今天的徐嬌。