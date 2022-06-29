馬來西亞女知名藝人菲達（Rafidah Ibrahim）日前才個人平台公開肚皮有喜，前天無預警發文稱「肚子很痛，感覺有東西要出來了，我用手接住了他/她…」字裡行間表達對離世孩子的不捨，早前就曾被告知成功機率微乎其微，但她仍冒著生命危險懷胎4個月。

綜合外媒報導，菲達宣布懷孕的喜訊至今3個多月來，期間曾在個人IG表示寶寶一度有生命危險，經過醫師檢查後被警告羊水偏少，而且子宮頸的狀況不樂觀，若症狀持續沒改善恐怕面臨流產。來來回回婦產科多次，1個月前的貼文才向粉絲報平安，稱「我找了最可靠的婦科團隊，因為某些原因不得不掛急診，慶幸都沒事了…」

27日一段長篇悼念文惹哭所有粉絲，「4個月又7天的孩子離開我們了…起初覺得小腹劇烈疼痛，我拖著疲累的身體想說洗完澡一切會沒事，但感覺有東西要掉出來，手才一放下，小小的手掌被我接住…」

「害怕、想哭的情緒讓我崩潰，但當我之後將他抱在懷裡，上帝創造的奇蹟化不完美而美麗、將悲傷轉為喜樂，感謝上帝，一切都將是順其自然，感謝你/妳來到我的生命裡，我很幸福。」