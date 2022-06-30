昨(29)日下午桃園市保安警察大隊員警在巡邏時，發現1輛轎車行跡可疑，欲攔車檢查時，該轎車竟加速逃逸，警車追捕過程還一度被衝撞，然而此狀況也被網友拍下上傳臉書社團「爆廢公社」，桃園市長鄭文燦深夜在臉書貼出另一段25秒追捕畫面，並說明嫌犯逃逸過程。

桃園市長鄭文燦在臉書公布另一段25秒警方追捕畫面。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

「桃園保大追捕屁孩猛K」鄭文燦曝25秒追捕片。（影／翻攝鄭文燦臉書）

保安警察大隊執法畫面，昨（29日）在臉書社團「爆廢公社」引起一片討論，鄭文燦深夜也在臉書向大家說明案由經過，及公布另一段警方追捕畫面，市長說昨天下午2點多時，警方在桃園區正光路上，發現一輛白色轎車形跡可疑，立即上前並以警示燈及警鳴器示意該車停車受檢。但王姓駕駛不依警方指示停車，反而加速逃逸，一路任意變換車道、闖紅燈，並於富國陸橋下倒車衝撞警車，導致警車右前方損毀。嫌犯因擦撞兩名機車騎士後肇逃，最後因衝撞兩輛民車後才停下。警方立即上前以現行犯施以逮捕。

桃園保安大隊員警巡邏時，見到1輛轎車形跡可疑，欲攔查轎車卻加速逃逸，員警強勢執法將嫌犯拖下車壓制。（翻攝自爆廢公社）

經搜查，在犯嫌車內起獲改造手槍1把、子彈6顆、三級毒品K他命（含袋毛重5.42公克）。他認為，被逮4名犯嫌因持有改造手槍武器，且王姓駕駛行為嚴重危害用路人安全，出於急迫性，警方第一時間必須以強制力嚴格執法。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「支持警察執法，加油」、「警察辛苦了，歹徒擁槍危害程度大，必要的壓制及阻絕是保護警察及人民所必要的」、「警察本來就要這樣」、「請鄭市長公開表揚4位保大有功警員」、「支持嚴厲打擊犯罪」。

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