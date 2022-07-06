新竹市長、桃園市長參選人林智堅深陷論文風暴，藍營群起猛攻也讓支持者擔憂影響林的選情，桃園市長鄭文燦6日下午赴龍潭區參加活動時再次強調，林智堅都已經清楚說明，並沒有涉及抄襲，這件事可以攤在陽光下，不需要為了選舉去做人格毀滅戰，他呼籲選舉要回到正軌、回到市政、回到主題。

鄭文燦表示，基本上林智堅市長跟他指導的教授都已經做了說明，2個論文都是由林智堅撰寫的，一個是林智堅從參與問卷調查到最後完成碩士論文，所以中華大學的教授也發表了聲明。第二個是台灣大學國發所的教授也發表聲明，林智堅是原創的作者，他提供草稿跟統計數字給另外一個研究生，所以並沒有涉及抄襲。

他也說，這件事情可以攤在陽光下，不需要為了選舉就展開抹黑比賽，因為智堅市長他是有一定的領先度，這是很明顯的，民主的理性競爭不應該無限上綱，甚至為了要選舉去做人格的毀滅戰，甚至去否定教授、否定學校，這不是大家所希望看到的，期盼選舉可以回到正軌、回到市政、回到主題。