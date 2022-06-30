Google地圖日前搜尋「亞馬遜雨林」打開街景會出現1對外國男女在廁所恩愛，現在又有網友發現，用Google地圖搜尋「多倫多」又有驚喜，這次變成女女相擁裸照，不過目前已被Google撤掉。

臉書粉專「毒舌痞子的543日記」昨（29日）晚發文「請大家打開Google map， 搜尋『多倫多』，然後選擇街景，又會看到某人的招牌燦爛笑容了！」

臉書粉專「毒舌痞子的543日記」昨晚在臉書開車。(翻攝自毒舌痞子的543日記FB)

文中指的「某人的招牌燦爛笑容」就是日前Google街景「亞馬遜雨林」拿手機在廁所拍下360度打砲實景的燦笑裸男，在「亞馬遜雨林」的照片被徹後，這次他把目標改成多倫多，將多倫多地標照片換成自己與兩名相擁裸女的自拍照，但這次被Google馬上發現，不久就被刪掉，不過有網友透露該照片地標變成「日本環球影城」，連燦笑男子的相簿也隨之曝光。

對此，網友紛紛留言：「這老哥很忙」、「這男的不簡單」、「厲害，這也能有連載」、「再這樣下去，我怕我世界地理會考滿分」、「以後他是我大哥」。