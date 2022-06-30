50歲的鐵工廠張姓老闆多年前操作機台曾造成左手拇指、食指、小指截斷，僅剩中指、小姆指2指可用，不料日前左手掌又不慎被壓傷，中指遠端指節幾乎截斷，幸緊急送醫急救後，醫師以5小時馬拉松式顯微血管縫合手術為他救回中指，也保住左手抓握功能。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者在事故發生前左手就已經斷了三指，這次工作時，左手中指的遠端指節又整個被機器壓斷，骨頭明顯外露脫臼，僅剩下皮肉相連，手指頭更呈現死白顏色，所幸神經沒有斷裂，只有經由顯微血管縫合手術將血管重新接回，才有辦法順利救回斷指。

鄭旭棠指出，人類的大拇指、食指與中指可精準做出抓握捏轉等各種動作，尤其中指功能性大，若缺乏這三指，左手掌恐喪失基本功能，因此如何盡全力將患者的斷指接回，保留手指完整性以及日後正常功能運作，不但是患者的期待，也是醫療團隊的目標。

鄭旭棠說，在進行顯微血管縫合手術前，必須先清創受損組織，保留正常的組織，再將斷骨打好骨釘，找出動脈進行顯微手術血管接合，由於患者斷指中有部分血管缺損，因此取出手前臂大約0.8公分長的靜脈，嫁接到被截斷手指中的動脈血管，前後花費五小時，總算讓原本死白的膚色順利恢復血色。

鄭旭棠笑說，手指遠端指節的血管相當細微，僅有1毫米寬，必須透過顯微血管縫合手術進行，過程中必須藉由高階顯微鏡放大倍率，執行精準切割、縫合以及轉移等步驟，才能順利縫合血管，「不僅傷神，也很傷眼，感覺近視度數增加好幾倍」！

但他認為手指細微血管接合是一大挑戰，醫療團隊僅有一次的接合機會，且後續照顧也必須注意避免手指腫脹壞死，經過醫療團隊耐心照料之下，患者的斷指不僅恢復外觀，在術後三個月到半年手指會逐漸恢復知覺。

鄭旭棠提醒，中彰投地區工廠林立，職災、創傷勞工不在少數，建議如果遇到斷指的情況，務必將斷掉的手指先放進塑膠袋內，再放置於冰水中保存，千萬不可直接放入冰水中，以免造成細胞壞死而影響後續的治療效果，並在2到6小時內盡速將斷指以及傷者送到醫院中，把握黃金的搶救時間。