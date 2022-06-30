迎接中秋節，寒舍集團今年推出「寒舍盛典」、「吟秋賞」、「詠桂集」，以及「頌月曲」」等4款中秋禮盒，寒舍中秋月餅禮盒7月4日起於寒舍集團旗下五間飯店官網購物專區開賣。9月2日(五)前不限盒數預購完成付款，即享88折早鳥優惠，120盒以上大宗訂購享85折優惠。8月15日起開始提貨，訂購35盒以上可享台北市內免費配送乙次，訂購70盒以上可享台北市內免費配送二次，訂購120盒以上可享台北市內免費配送三次(最多三次)。

「寒舍盛典」中秋月餅禮盒(1,300元)以旗下各餐廳知名點心為靈感，包含米其林入書推薦的請客樓核桃棗煎餅、辰園招牌奶黃流沙包等滋味，以印有嫩黃蝴蝶蘭紋的雅緻禮盒盛裝玲瓏巧餅。集結六大顆經典廣式月餅的「吟秋賞」廣式月餅禮盒(1,400元)，集結一大八小、五款不同風味的月餅禮盒「詠桂集」珍藏月餅(1,200元)，以及內含四款圓潤酥香的「頌月曲」蛋黃酥禮盒(900元)，在佳節細品團圓香。「盛月秋典」中秋月餅禮盒自7月4日起於寒舍集團旗下五間飯店官網購物專區開賣，9月2日前預付享88折早鳥優惠，訂購120盒以上享85折。

寒舍集團全新推出的「寒舍盛典」禮盒，月餅以皮薄透帶有光澤的桃山餅皮製作、相較傳統餅皮更能凸顯料美滋味。全新禮盒上綻放著翩翩起舞的蝴蝶蘭，取台北喜來登館內設計圖騰為意象，其花語更有興隆與招財之意，鮮活的嫩黃色調更彰顯富盛卻又不失雅逸，送禮大器又獨具特色。

禮盒中特別推薦收錄於米其林指南二星推薦的招牌甜點－核桃棗煎餅為啟發的「請客樓 棗泥桂圓」月餅，以台南東山柴燒龍眼乾拌入黑棗泥，獨特煙燻味與龍眼蜜香結合酥脆核桃，滋味令人難忘。兩間米其林餐盤推薦粵菜餐廳共推兩款道地奶黃月餅，包含「寒舍食譜 奶黃餅」和「辰園 流心蓮蓉」，鬆香油餅皮裹入濃郁奶香與鹹蛋黃的鹹香，流洩出的濃醇滋味。

「吟秋賞」廣式月餅禮盒延續往年熱銷的六款經典和創新口味，嚴選台灣在地金鑽鳳梨揉合鹽之花的「鹽花鳳梨」更可嚐到鳳梨果肉食感、台南白柚摻入酸甜芬芳的脆蜜蘋果，入口豐饒果香四溢的「蜜柚香蘋」、內餡鹹甜澄黃，乳香濃郁細膩的「金沙映粵」，以及「XO蛋黃」、「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」等三款傳統口味。「詠桂集」珍藏月餅禮盒則是將經典廣式月餅精巧呈現為一大八小的子母雙款設計，品項包含：蓮蓉蛋黃一大顆以及蓮香豆蓉、鹽花鳳梨、金沙映粵、棗泥核桃等四款口味各兩顆。

多年人氣排名首位的「頌月曲」蛋黃酥禮盒，熟稔工法特製外層輕薄酥鬆、內鑲宛如金黃明月的醇香蛋黃，首推「XO蛋黃酥」，以綿密微甜的蓮蓉內餡，巧妙拌入手工熬製的辰園XO醬，海味鮮美恣意綻放，另有以湘蓮精心蒸炊搗磨「蓮蓉蛋黃酥」、紅豆沙與棗泥結合「棗泥核桃蛋黃酥」以及經典不敗「烏豆沙蛋黃酥」等三款口味，交織出秋日的美好相遇。