學生在地上塗鴉告別舊操場。（萬里國小提供）

學生在地上塗鴉告別舊操場。（萬里國小提供）

學生在地上塗鴉告別舊操場。（萬里國小提供）

老師也在地上塗鴉。（萬里國小提供）

新北市萬里國小舊操場已使用25年，歷經長年日曬雨淋，場地斑駁老舊、跑道破裂，已不堪使用，經教育部及新北市教育局的協助，預計7月1日動工拆除，重新施做新操場。為保留學生對操場回憶，今（30）日由校長莊朝欽帶領同學在操場塗鴉，表達對舊操場感恩的心。

萬里國小今日辦理「2022操場再見」活動，用真心話大聲說、塗鴉彩繪等方式，以感恩與惜別的心情與操場道別。

活動希望培育學生感恩惜福的素養，由各班學生代表上台說出對操場的特別回憶、感謝與不捨；4年級簡瑜柔同學說：「雖然很期待全新的你，但又帶了點失望，我不會忘記現在的你，希望你也不要忘記我們一起比賽玩耍的回憶。」

「塗鴉說再見」同學藉著圖畫、文字彩繪操場，留下自己的祝福與期許。

莊朝欽說，為保存孩子們對學校操場的回憶，特別利用放暑假前最後一天辦理活動，期盼教學生重新認識校舍歷史，更學習感恩。

莊朝欽表示，新操場預計10月完工，規畫有全新200公尺標準PU跑道及綜合球類運動場，將以全新面貌帶給學生們更棒的學習、活動空間，期盼透過更完善的校園環境，提升教育品質與成效。