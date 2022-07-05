順天國小操場跑道除因年久不堪使用外，操場跑道隆起及龜裂鋪面破損，造成師生上課時險象環生。（陳世宗攝）

今年5月梅雨鋒面帶來強降雨造成大甲區頂店里附近嚴重淹水；順天國小操場跑道因年久不堪使用，又因周遭樹木樹根增長致操場跑道隆起龜裂，加上長期日照曝曬場地PU鋪面破損嚴重等。立法院副院長蔡其昌5日特前往兩地勘察，了解頂店圳第一支線改善工程和順天國小整建跑道進度。

市議員施志昌說，5月期間梅雨鋒面帶來強降雨，造成大甲區頂店里附近嚴重淹水，蔡其昌關心居民淹水問題5月27日到現場勘災，邀請農水署台中管理處至現場，共商頂店圳第一支線改善方案；該區段舊有渠道砌石護岸且老舊損壞龜裂漏水嚴重，造成輸水及排水功能受阻。

台中管理處了解淹水原因後，即研擬改善方案，於今年6月23日進場施工，藉由該渠段治理減少區域居民災害損失，蔡其昌5日到現場勘查辦理情形。農水署指出，頂店圳第一支線改善工程，包括給水路擋水護岸約104公尺，預計今年10月7日完工，目前實際進度已35％明顯超越許多。

大甲區順天國小操場跑道於2004整修過，迄今已近17 年。校方表示，該校操場跑道除因年久不堪使用外，又因周遭樹木樹根年年增長，導致操場跑道隆起及龜裂等現象，加上長期日照曝曬、風吹雨淋等，場地PU鋪面破損嚴重造成師生上課時險象環生。

教育部體育署學校體育組長蔡忠益說，順天國小將進行合成橡膠跑道整建、跳遠場及沙坑整建、既有排水溝修復等項目，全部經費約1084萬元整。蔡其昌強調，工程預計今年底完工，以利學校舉辦活動時無安全之憂，提供海線學生安全無虞的運動設施與環境。