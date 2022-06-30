胡宇威和劇中曾沛慈的女兒玩棒球。（八大提供）

胡宇威自認將來會是嚴父。（八大提供）

胡宇威在戲劇《親愛的亞當》一場拋接棒球劇情，打開曾沛慈劇中女兒對他心防，拉近距離。和戲裡的小演員對戲，感覺像是跟自己的女兒相處一樣，大方吐露：「還蠻想當爸爸的，我覺得當爸爸也是一種人生的一個階段。」

和小朋友一起接、投棒球，是他夢想中的畫面，「我跟我的小孩子一起丟棒球，他接我丟這樣，是一種拉近父女或父子關係的小活動。」他也笑說夢想日後要和兒子或女兒在酒吧喝啤酒，自己酒量還可以，喝醉以後，話會比較多，有時候講話會比較大聲，但還不到發酒瘋的狀態。

關於將來教養孩子，胡宇威表示自己應該是扮黑臉的嚴父，「我會比較重視『尊敬』這部分，所以要教這些，可能要比較嚴肅，才能教好孩子的禮貌。」他也想像揣摩孩子肯定會有不以為然、「夠了沒？」的反應，但是從自身父母給予的家教成長，胡宇威覺得這樣的要求是對的，小孩子只要聽話、有禮貌就很可愛。

而在《親愛的亞當》裡，因為開始出現失憶的基因缺陷導致心情不好，在家喝酒，胡宇威開玩笑反問：「誰不會？」他分享自己排解情緒的方式，通常是透過運動或打電動，藉以轉換心情。

隨著劇情進入另一高潮，胡宇威和曾沛慈將在本週日(7／3)晚間7點半，合體現身官方IG直播，回答粉絲提問，並搶先分享本週播出的精彩看點。《親愛的亞當》每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。

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