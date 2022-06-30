港菜園里住宅兼水電行起火，濃煙壟罩，兒子受困2樓廁所，救出已沒有呼吸、心跳，送醫搶救不治。

今(30)日晚間5時許，彰化縣鹿港鎮1棟4樓透天處傳出火警，1名13歲黃姓男國中生不幸命喪火窟，少年遇難消息傳回學校後，學校師生相當不捨與難過，由於今天正好是學期最後一天，火警發生之前，全校師生才集合互相道別，沒想到這一聲「再見」竟是天人永隔。

彰化縣鹿港鎮菜園路1棟4層樓透天厝，下午傳出火警，濃煙不斷從2樓冒出，彰化縣消防局出動消防車13輛、救護車3輛、30名消防人員前往搶救，晚間5時00分到達現場、5時48分火勢控制、5時58分火勢撲滅，救出47歲黃姓屋主和13歲兒子，黃父雖無外傷，但困在2樓廁所的兒子歲已無心跳，全身近90%燒傷送醫急救，晚間6時左右家屬忍痛放棄急救。

13歲國中生黃男遇火警消息傳回就讀的鹿江國小，不少師生替他集氣，希望有奇蹟出現，校方表示30日是學期最後一天，安排學生到校期末考，下午4點所有師生才集合道別，下午竟傳出黃同學家火警消息，再收到消息時，黃同學已天人永隔了。

附近的鄰里聽到消息也相當難過，提到這間水電行是第2代接棒經營，其技術與服務受到地方里民稱讚，這一家人人緣很好，三代同堂住一起感情非常融洽，不料，一場大火卻奪走13歲少年的寶貴生命。