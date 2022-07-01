小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。凱基提出三大理由，強調市場對長榮、陽明、萬海的獲利預估都有下修空間：一、若需求下修，運輸效率可進一步提升，促使現貨價加速下滑；二、萬一現貨價跌破合約價，將拖累合約價下調；三、業者已累積現金，可應付2023年在現貨市場中迎戰降價競爭，甚至現金成本可能都不是底線。重新開啟長榮與陽明基本面研究，投資評等都只有「中立」，推測合理股價88與73元。

【1】除息熄火 貨櫃三雄運價下滑

貨櫃指標股近期除權息，隨長榮陷入貼息，原本激情四射的陽明填息行情也嘎然而止，凱基投顧指出，貨櫃超級循環已經結束，運價下半年起加速下滑，重新開啟長榮與陽明基本面研究，投資評等都只有「中立」，推測合理股價88與73元。凱基對長榮股價預期低至88元，僅比花旗環球日前降評時賦予的70元略高，仍大幅低於其他研究機構給出的三位數目標價。

【2】跌了近4千點...國安基金不排除下周開會

台股6月30日失守破萬五關卡，相關人士指出，國安基金是否召開臨時委員會議，7月1日台股走勢非常關鍵，倘若台股7月1日「連三跌」，國安基金下周召開臨時委員會議的可能性將愈來愈高。

【3】台股雪崩 史上最慘6月

台股連環套賣壓出籠，在高通膨與聯準會加速升息的悲觀環境下，恐慌情緒更勝去年三級警戒期間，盤面上血流成河，不僅萬五失守，6月大跌1,982點、創1990年9月以來單月新高，台股市值更在一個月內蒸發6.45兆元的歷年紀錄，相當蒸發了半座護國神山。

【4】美股殺不停 背後兇手核心物價指數居高位

美國30日公布5月個人所得與支出均增加，其中支出增幅放緩至0.2％，創下今年迄今最低，凸顯通膨高漲令消費者緊縮支出。而聯準會（Fed）決策偏好參考的通膨指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數年增幅跌至4.7％，此為去年11月以來最低，雖顯示通膨可能已觸頂，但仍處於40年來的高點附近。

【5】盧布飆升 反成俄國新難題

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯盧布匯率一度如自由落體般狂貶，但近來盧布出現驚人逆轉，兌美元飆升至七年新高，成為今年最強勢貨幣，但這反倒對俄國造成不利結果，因為使得以美元為計的油氣稅收換算至盧布後價值縮減，進而影響該國預算。