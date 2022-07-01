國民黨提名黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯中午在臉書表示，從今天開始，她與黨籍高雄市議員、議員參選人與黨工、志工就是具有革命情感，彼此相互火力支援，一起得分，共享榮耀的「高雄隊」。

柯志恩說，明星球員只擁有個人光芒，無法為更多人發光發亮；明星球隊反而比明星球員更能攻無不克，讓人熱血沸騰，締造令人激賞戰績；市長參選人與市議員關係應像相互成全、隨時補位救援，且具凝聚力和高效團隊精神的堅強隊伍。

柯志恩說，工作多年深刻體會製作好節目需團隊，國會問政需有力團隊，打選戰更要靠更多人組成的競選團隊，未來城市治理也需具專業效率行政團隊；她樂意當最稱職的隊長、認真盡責的市長參選人，能凝聚團隊同甘共苦，共同成長進步。

柯志恩也提到，年底高雄選舉，黨內稱其為母雞帶小雞，但事實上很多黨籍市議員深根基層，實力雄厚，連任有很大勝算，哪裡是「小雞」？面對這場艱難選戰，她需要市議員的奧援反而更多。