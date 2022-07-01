日本央行1日公布短觀結果，在4到6月這1季，受到中國大陸嚴厲的抗疫封鎖，導致投入生產成本再增加，以及供應鏈斷鏈情況更加嚴重。因此，日本大型製造業者的信心，已連兩季愈來愈不足。

不過，日本大型非製造業的信心，卻在第2季有改善，因為當地社交禁令解除，服務業正在回溫。同時，這份短觀報告也指出，企業預計將增加資本支出，且會將多出的成本慢慢轉嫁給消費者。

第一生命研究所(Dai-ichi Life Research Institute)認為，綜觀來看，這次短觀數據並不算太糟糕。不過，資本支出意外強勁倒是很令人意外，這表示企業還是願意花錢投資未來。不過，業者的利潤，可能因為成本大增而減少。

日本央行表示，當地大型製造業者的信心指數，從3月的正14下滑至6月的正9，並創2021年3月以來最低。同時，比市場預估13要差。同時，非製造業的則是從3月的正9，升至6月的正13，略低於預估值正14。

根據此報告的生產投入價格分析，大型製造業者已達1980年以來最高。同時，大型非製造業也是達1990年以來最高。這些大日企預計在2023年3月底結束的本財年，資本支出將增18.6%，遠高於市場預期值8.9%。

這次短觀報告也指出，日企預估消費者通膨從現在開始的12個月期間，將上漲2.4%，明顯高於3個月前預測的1.8%。至於未來36個月，企業預估物價將從上漲2%，也高於上次3月調查的1.6%。

相較之下，日本央行的通膨預估就比較保守。央行在4月做的預估是，本財年的核心消費者物價為1.9%，然後在下1年緩降至1.1%。外界大多數認為，日本央行將在7月20至21日兩天會議中，將本財年核心消費者通膨預測值上修至2%以上。

專家學者表示，全球主要經濟體都在緊縮貨幣，但可能引發經濟衰退。若不幸一語成讖，日本央行將失去把當地利率正常化的一次機會，反而會被迫再次寬鬆，進而 政策工具也將愈來愈少。