台股本周跌跌不休，跌破萬五關卡，加上通膨壓力影響，淪為亞股最弱。有粉專不禁表示，台股上漲時，都是執政黨功勞，不好的都跟執政黨沒關係，當韭菜當到如此甘之如飴，也算是另類台灣奇蹟。

粉專《尚書大人真機靈》今(1日)PO文表示，當股票上漲時：他們會說「還好是民進黨執政」、「感謝小英政府」、「台灣經濟史上最好」；股票跌慘時：他們又說「投資本來就有風險」、「什麼都要怪政府，是巨嬰嗎？」、「 不然你要投國民黨？」好的都執政黨功勞，不好的都跟執政黨沒關係，當韭菜當到如此甘之如飴，也算是另類的台灣奇蹟。

國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗則酸說，「韭菜表示哭哭，馬英九出來負責」。網友也紛紛表示，「馬英九不出來負責？」、「漲的時候拿來說嘴，跌的時候說嘴別人」、「我韭我驕傲」、「勞退基金賺錢的時候新聞一直報，不知道今年賺了多少？」、「到現在還在講馬英九才好笑」、「時空背景不一樣…結案！」

也有網友認為，「比韭菜更可悲的是，明明自己是被割的韭菜，還幻想自己是割韭菜的刀」、「用嘴治國，就是這麼簡單」。