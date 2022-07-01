新冠疫情尚未停歇，猴痘又大舉侵襲全球，根據數據指出，猴痘患者感染源絕大多數都是來自於性行為，其中又以男同志間的性交佔壓倒性比例，嚴重者生殖器與肛門化膿、爛成一片。對此性愛治療師童嵩珍示警，性行為前一定要先做一件事，否則恐後悔莫及。

根據《三立新聞網》報導，童嵩珍指出，猴痘主要傳染途徑為性行為，其中以男同志性行為為主，未做好保護措施、戴保險套為主因，男性特有的血睪屏障防護力較低，因此容易遭病毒寄生。

童嵩珍表示，根據歐洲流行病學期刊研究指出，猴痘患者精液在發病後的5至7天內，仍有病毒存在，且具傳染力，主要發生部位在皮膚、黏膜處，三星期左右會結痂，以生殖器和肛門黏膜為主。

童嵩珍說，預防猴痘除了性愛時全程使用保險套保護自己外，事前還要先檢查性伴侶的皮膚與黏膜，若發現對方黏膜有異味、水疱、紅疹、丘疹或不明突起物時，就要立刻喊停，要求對方就醫。此外若性交後24小時，發現自己下體周圍出現白斑或水泡也要特別注意，48小時內若開始起疱或潰瘍，出現丘疹，就要立刻就診，以免耽誤治療時間。