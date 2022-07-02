曾有意參選桃園市長的前台北市議員羅智強，昨(1日)在臉書透露，已和黨主席朱立倫、資深媒體人趙少康一同聚餐，很感謝二位前輩關心他的下一步計畫，也有很多鼓勵期許，「2022年，與其說是『自己』有什麼計畫，不如說，我想當一個幫助別人實踐理想的配角」。對此，無黨籍立委高金素梅昨也現身回應，並喊「別忘了2022配角還有我」。此話一出，引發網友關注，該留言已有超過2000個讚。

羅智強在臉書談到，「2022，我不會是主角」，願意當一個幫助主角們發光發熱的配角，也希望能把自己的力量用來幫助20年後的「主角們」，把力量拿來幫助正派、優秀的從政青年。

羅智強的下一步曝光之後，高金素梅也現身留言表示，「德不孤，必有鄰。別忘了2022配角還有我」。羅也親自回應，呵呵，素梅姐永遠是最閃亮亮的主角。另外，藍營立委江啟臣則說「智強的努力與堅毅大家有目共睹！黨內青年培育工作相當重要，謝謝智強栽培藍營生力軍！加油！加油」。高雄市議員童燕珍也現身留言，「有情有義的羅智強，我們永遠挺您！希望您來高雄挺志恩委員，和黨籍議員，大家都很期待」。