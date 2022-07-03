美國德州警方表示，休士頓（Houston）地區的1棟社區大樓今天發生槍擊事件，造成2名青少年喪生，另有1名男子受傷。

哈立斯郡（Harris County）警長龔薩雷茲（Ed Gonzalez）在推特發文稱，晚間10時40分左右，警方接獲通報，稱位於休士頓市中心以北約24公里處的哈立斯郡北部社區大樓停車場發生槍擊事件，隨即趕往現場處理，現場發現3名男性遭槍擊。

美聯社報導，龔薩雷茲說，2名青少年送醫後宣告不治，另名身中2槍的20歲男子則暫無生命危險。

目前警方已拘捕多名涉案人士，並正查看監視器畫面，以了解事件始末。

另名警員沃爾福德（Dennis Wolfford）指出，本案起因可能可以追溯到1場泳池派對，現場有多人開槍。

「我們還不知道是誰率先開火，但我們確實可能已拘留多名槍手。我們仍在釐清到底有哪些人開槍，接下來將展開調查，並查看監控影像，以確定到底發生什麼事。」

根據警方說法，在此案中喪生的2名青少年皆年約17、18歲。（譯者：施施）1110703