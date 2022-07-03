屋主事前安裝「住宅用火災警報器」發揮功效，於火災第一時間警示，消防局119執勤人員透過線上指導受困民眾「避開濃煙，關門避難」，屋中5人全數獲救平安無傷。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市茄萣區1間2樓透天頂樓鐵皮加蓋的住宅，今天凌晨4點多發生火警，由於屋主事前安裝「住宅用火災警報器」發揮功效，於火災第一時間警示，消防局119執勤人員透過線上指導受困民眾「避開濃煙，關門避難」，屋中5人全數獲救平安無傷。

高雄市消防局指出，今天凌晨4時，高雄市茄萣區一間2樓透天頂樓鐵皮加蓋住宅發生火警，消防局獲報後立即出動16車36人前往搶救，消防人員抵達現場時，1樓有火煙冒出，立即佈署水線搶救，同時進行人命搜救，迅速於2樓救出4名住戶、3樓救出1名住戶，救出民眾全數平安無受傷，火勢約21分鐘撲滅。

消防局表示，因屋主已事前安裝由消防局補助之「住宅用火災警報器」，於火災發生第一時間，發揮「提早預警、提早發現、提早應變」的極大功效。且消防局接獲民眾報案後，119執勤員旋即線上指導受困民眾「避開濃煙，關門避難」，避免更大災害的發生。