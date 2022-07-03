兩年前南方澳大橋發生斷橋事故，中央指示由蘇花改工程處負責設計、興建新的南方澳大橋，原定9月18日為通車目標時間，但重建工程在日前時發生，編號第14節的橋面結塊灌漿時，千斤頂與工作車滑脫傾斜，造成橋面板沉陷；經蘇花改工程處與相關單位討論後，決定第14節需拆除重做，通車時間恐延期3個月。

南方澳跨港大橋2019年10月1日發生斷橋，造成6名外籍漁工罹難，當時為交通部長林佳龍表示，「3年內一定要完成」，原先工程進度還超前，以今年9月18日為通車目標時間；殊不知，5月27日第14節橋面結塊傳出灌漿意外，工期將延誤。

據了解，南方澳跨港大橋目前進度已完成近90％，怎料，5月27日進行編號第14節橋面灌漿時，工作車上千斤頂不慎滑脫，車子因此傾斜，導致橋面板下陷36公分左右，第一時間撤離所有工作人員，施工作業隨即喊停。

事發後，負責施工的蘇花改工程處向行政院公共工程委員會主委吳澤成呈報，提出補強與拆除重做2個選項，經審慎評估後，雖補強不會延遲通車，但以橋梁結構安全為考量，最後決定將第14節橋面拆除重做，工期順延3個月，預計通車時間為12月18日。

即將拆除重做的第14節橋面結塊長5公尺、寬13公尺，下方是南方澳漁港航道，拆除處剛好是當年斷橋壓死6名外籍漁工的正上方，對此不禁讓人感到毛骨悚然；新橋重建經費8.14億元，總長度796公尺、橋梁595公尺。

吳澤成表示，他在聽取工程單位的簡報後，一切以施工安全為重，雖拆除重做是不得已的決定，中央尊重專業意見，但該單位必須向地方說明清楚。