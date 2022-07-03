對於年底新北市長選戰，民進黨立委羅致政曾經表示，若黨內沒有其他同志有意願承擔這個責任，他基於一個黨員，會認真思考。而羅致政2日時受訪坦言，「個人已無參選意願」，選對會可以不用將他列入考量，今（3）日更表示「時間的流逝才是我最大的敵人」，直言黨中央徵詢他後，遲遲沒動作，才讓他萌生退意。對此，台北市議員游淑慧就用一句話嗆爆行政院長蘇貞昌「我拿不到的別人別想拿，我做不好的別人也別想做好」。

游淑慧今日在中天新聞《大新聞大爆卦》中表示，她認為「以時間為理由」，這個真的是非常瞎，因為今年全台灣的候選人，都只剩下這五個月，包括張善政、林智堅還跨縣市等等，全台灣都只剩下這五個月，陳時中也一樣，任何人現在下來選時間都一樣。游淑慧也強調，且羅致政是現任立委，平常就有在耕耘，因此她認為「時間顯然是硬拿出來的理由」。

游淑慧更接著分析，當初2018年羅致政就有意思想選新北市長，但蘇系就派出吳秉叡出來跟他攪局，最後也打得很難看，由蘇貞昌出來選，外界就覺得民進黨內部都刀刀見骨。游淑慧也提及「如果五月徵詢羅致政的人是蔡英文或是蔡英文派的人，到最後還是被卡兩個月，那是代表說蔡英文還是盧不過蘇貞昌」，而不管怎麼樣，可以看得出來「蘇系不希望羅致政選新北，從2018卡到2022」。

游淑慧認為，這符合蘇貞昌個人的人設，「我拿不到的別人別想拿，我做不好的別人也別想做好，這個就是蘇貞昌的霸氣」，因此游淑慧指出「有可能在蘇貞昌個人自私的考量底下，民進黨只是再一次葬送新北市這局」，最後她也呼籲「民進黨自己要去解決光頭黨的問題」。