前交通部長林佳龍在蔡英文總統三顧茅廬後，終答應參選新北，新北藍綠雙強鼎立局面確立。新北市長侯友宜除上午受訪強調新北不該成為任何政黨的籌碼，他下午再在臉書強調，「我們的眼中、心中，都是從新北看天下的新北視角，不是某些人眼中的台北視角。」

侯友宜說，「我新北，我驕傲！」這是新北市民都值得的光榮，新北市是北台灣的中心城市，更是四百萬人口的國際大都市，新北市民的歸屬感及光榮感，不容任何政黨、任何人，為了選舉拿來當成籌碼、當成附屬品。

侯友宜也細數過去3年政績，包括捷運三環六線，正在實現，淡江大橋正在施工、新莊北側知識產業園區、新店央北等地區都已開發完成。新北大都會公園改造、五股垃圾山專案、都更三箭及危老重建等，也都交出亮麗成果。

另外還從北邊的蘆洲南北側重劃區到南邊的新店十四張農業區，剛好串聯成微笑曲線，中間會經過五股垃圾山、新泰塭仔圳市地重劃案、泰山楓江、新莊知識產業園區、土城暫緩發展區、土城彈藥庫、樹林柑園、三峽麥仔園、中和灰磘等，恰好是位於捷運三環六線的第二環，將來配合都市計畫整體開發，約可提供2000公頃以上土地，取得重大公共設施用地，包括捷運、醫療、社福等，補足都市公設不足問題。

位於北台灣中心位置的新北市，將帶動北台灣整體發展，讓「新北好、北台好，千萬人共好」，未來的新北市，將更美、更宜居，邁向安居樂業的永續城市，讓新北市民看到完整的2030願景。

侯說，在他心中，新北市做大市、也做大事、當然更是勇敢做自己的主角城市。