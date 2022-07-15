國民黨今以「落跑」攻擊民進黨北北桃三位市長參選人，民進黨發言人林靜儀表示，國民黨要攻擊前，應先請教落跑次數最高紀錄保持人，「北北桃全面落跑王」朱立倫主席，免得打臉自家黨主席。

林靜儀表示，每到選舉，國民黨就只會用潑髒水、貼標籤的手段，來弄臭對手，拉低選戰的層次，而不是正當提出政見給人民做決定選擇。

關於國民黨批評台北市長參選人陳時中，防疫未完成就落跑，林靜儀說，自疫情爆發以來，陳時中部長與防疫團隊堅守指揮中心九百多天，日日夜夜間沒有絲毫懈怠，在全體國人共同配合下守住疫情，才使得台灣的防疫與經濟的表現能夠有亮眼的成績。

他說，如今，台灣的疫情已逐漸穩定控制，各行各業也正走向疫後新生活，民進黨也在陳時中部長完成階段性任務後，徵召他參選台北市長，「落跑」的指控真是莫名其妙。

在林佳龍部分，林靜儀指出，林佳龍過去不斷強調的是「首都圈治理」的概念，首都圈所涵蓋不是單指台北市，還涵蓋新北市、桃園市及基隆市，國民黨的批評，證明了這個黨只會用偏狹的單一城市發展來看首都圈治理，難怪新北市自從升格以來，城市發展腳步緩慢。

至於桃園市長參選人林智堅，林靜儀指出，林市長擔任新竹市長兩任共七年多時間，對新竹市民競選的承諾已多數完成或已啟動，如2014年的政見更是完成了90％，年底由副市長沈慧虹接棒競選、熟悉新竹市政的陳章賢秘書長當代理市長，讓新竹市政的推動可以無縫接軌。

林靜儀指出，若按照國民黨「落跑的邏輯」，國民黨朱立倫主席從政以來落跑的紀錄才是貨真價實的落跑。

她舉例，2001年立委任期未滿就跑去選桃園縣長、2009年從桃園縣長落跑去當行政院副院長、2010年行政院副院長當不到一年，就落跑選新北市長、2015年，新北市長連任不到九個月，就上演換柱大戲，跑去選總統，朱主席落跑紀錄次數之多，可說是無人能出其右，落跑足跡遍及北北桃，堪稱是真正的「北北桃全面落跑王」。

她說，更別說2018年帶動全國韓流的韓國瑜前市長，高雄市長當選不到半年，就跑去選總統，創下空前絕後的落跑最速的紀錄。若以國民黨貼標籤的標準，那朱立倫跟韓國瑜不僅全身貼好貼滿，且他們的臉更是被打到吱吱作痛。

林靜儀表示，侯友宜市長還在任內，連好好對恩恩案負責都做不到，更不要說連競選連任的態度也含糊其辭。她呼籲國民黨，作為民主國家的政黨，應要求候選人正當提出政見，讓選民做決定，而不是用奧步拉低民主選舉的水準。