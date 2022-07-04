挪威裔音樂家、真人秀男星塞勒沃爾（Adrian Sellevoll）日前在德國卑爾根市（Bergen）參加音樂祭後，與同行友人一同到海邊玩耍，眾人一時興起，打算從碼頭旁的屋頂跳入海中，結果塞勒沃爾因全身濕滑失足而摔落地面，造成下巴嚴重骨折，所幸經過治療已無大礙，並在事後PO出滿身是血哏圖勸世「別幹蠢事」。
塞勒沃爾表示，他原先計畫從屋頂越過碼頭路面跳進海中。當時第一次爬上屋頂試跳十分順利，於是他再度爬上屋頂準備跳第二次，但卻因全身濕透導致失足滑倒，下巴撞擊地面後又摔入海中。根據目擊者的說法，當時有幾個人將他拉上船，一個人叫救護車，而其他人也試圖喚醒塞勒沃爾，所幸最終他恢復了意識，被救護車送入醫院。
塞勒沃爾到醫院治療後發現他的頸部骨折，下巴更是有多達三處嚴重的骨折，身體還有多處輕傷；塞勒沃爾對自己發生的意外表示慶幸外，他也呼籲大眾「不要做出可能會毀掉你餘生的蠢事。」他甚至也在IG上用哏圖自嘲這次的意外事件。
目前他復原狀況良好，除了發文感謝照料他的護士之外，塞勒沃爾也宣布目前已經出院返回位於挪威納爾維克的家中休養。
文章來源：塞勒沃爾跳水失敗，滿身血畫面曝光
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