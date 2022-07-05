Womany女人迷執行長張瑋軒邀請黃豪平、黃小胖、呱吉、瑞恩響應全台首場性別脫口秀。（Womany女人迷提供）

呱吉秀自戀無上限，樂當傳愛大使傳授「自」愛秘訣。（Womany女人迷提供）

.黃豪平出席女人迷「我愛我節」 多面向探討偏見標籤！壓軸登場創高潮。（Womany女人迷提供）

自稱最受女人迷的「女」人瑞恩 虐心故事感動全場。（Womany女人迷提供）

黃小胖大談房事情 爆笑分享如何用「內內」控制另一半。（Womany女人迷提供）

議員呱吉與黃豪平、脫口秀界的當紅演員黃小胖、瑞恩（RayRay）日前參加 Womany女人迷舉辦的「愛的秀秀」活動，為全台首場「打破性別框架」脫口秀，吸引近千位民眾參加。黃豪平表示為了打造適合女人迷舞台的段子苦惱很久，更說很怕一說錯話被轟下台。呱吉則坦言在寫段子時改了無數次，覺得每句都在挑戰女人迷的底線，很怕第一個上台就把場子搞僵。

Womany女人迷創辦人暨執行長張瑋軒表示：「很開心看到每一位表演者都用自己的視角來闡述社會上我們會遭遇的各種偏見和框架，而這正是我們希望可以被改變的。透過生動、幽默的演繹，讓在場的觀眾跟我們一起反思，找回愛自己的力量。」

壓軸出場的黃豪平，被前面三位脫口秀演員各種吐槽，黃豪平說：「現在是個連打什麼疫苗都會被歧視的時代，既然改變不了世界，不如學會苦中作樂好好做自己，所以你們今天坐在這裡。」話一說完立刻引發全場哄堂大笑。不只如此，黃豪平更大膽分享一般人如何利用偏見，腦洞大開的想法讓觀眾驚呼連連。

呱吉一上台就表示這次女人迷「我愛我節」找他來是非常政治正確的決定，因為他就是超強自戀代表！呱吉說：「我今天一定要讓你們看看自愛的男人有多可怕。」而對於瑞恩一上台就吐槽他是「男性說教」，對此呱吉開心表示形容的好，因為他是生理男性無誤，且愛不只要說也要教。讓瑞恩聽完舉雙手表示投降，直呼薑是老的辣。

黃小胖此次表演尺度超辛辣，一出場就表示全場表演者中，只有他有被龐然大物進出INSIDE的經驗，更傳授用「內內」控制老公與小孩的私房絕招，閨房秘辛百無禁忌！而瑞恩則首次公開幼時遭猥褻的的虐心往事，呼籲大家不要代替被害者扣上刻板框架，敏感話題一出隨即觸發觀眾情緒，許多觀眾更激動的起身掌聲給予鼓勵。