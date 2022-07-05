石塑地板廠美吉吉-KY（8466）公布2022年6月合併營收3.1億元，為歷年同期新高表現，較去年同期成長44％。累計2022年1月至6月合併營收20.7億元，也是歷年同期新高，年增32％。

美吉吉表示，這也是公司連續11個月創下歷年同期新高水準。

美吉吉表示，歐洲、北美地區客戶拉貨持續保持一定水準，加上台南新廠SPC石塑地磚已於6月份開始對於台灣地區進行小量出貨，讓公司今年以來的營運都可保持高成長。

對於第三季的營運展望，美吉吉指出，雖然近期歐洲地區客戶持續採取去化庫存策略，公司仍持續看好LVT、SPC石塑地磚於全球地板建材市場需求，且外銷代工客戶已逐步恢復下單力道，有助於創造穩健銷售表現。

另一方面，美吉吉指出，將持續深化與歐美地區外銷代工客戶長期穩定合作關係，同時提升LVT、SPC石塑地磚產品研發設計能力、供貨交期穩定、良好客戶服務等優勢，並積極推動旗下台南新廠產能稼動率，來強化下半年的營運成長力道。